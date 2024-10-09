四ツ木翔也（佐野勇斗）（C）NHK 佐野勇斗が初出演するNHK連続テレビ小説「おむすび」の第８回が９日に放送された。第８回放送では、主人公・米田結(橋本環奈)が通う糸島東高校と、四ツ木翔也（佐野勇斗）が通う福岡西高校が甲子園予選で対決することになる。佐野は、俳優10年目でNHK連続テレビ小説に初出演。福岡西高校に野球留学中の高校球児、四ツ木翔也を演じる。四ツ木という姓と眼鏡姿から、「福西のヨン様」