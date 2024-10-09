逆転される危険性がほぼない状況での親は“王様タイム”などと呼ばれるが、Mリーグを代表するイケメンであるTEAM雷電・本田朋広（連盟）の場合は、“プリンスタイム”が相応しい。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」10月8日の第2試合で、本田が個人2勝目。そのプリンスタイムでは、強烈な一撃を決めて見せた。【映像】本田朋広“プリンスタイム”で決めた強烈な一撃第2試合は、起家から赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最