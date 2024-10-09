放送中のNHK連続テレビ小説「おむすび」（総合・月〜土、午前8時〜ほか）で、主人公・米田結（橋本環奈）が憧れる書道部の先輩で、書道の腕は全国トップレベルの風見亮介を演じている松本怜生。朝ドラ初出演の松本が、小学生以来の書道で上手く書けずに挫折しそうになったという役づくり秘話や、「一発勝負だった」という第8回（9日放送）の横断幕に字を書くシーンの舞台裏を明かした。朝ドラ・111作目の「おむすび」は、平成