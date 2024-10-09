シン・石破ショック自民党の石破茂新総裁誕生後、最初の営業日となった9月30日の東京証券取引所の日経平均株価が前週末の終値より1910円超下落して3万7919円で取引を終えた。それを市場関係者は「石破ショック」と呼んだ。アベノミクスの継承者を自任する高市早苗前経済安全保障相が決戦投票で勝利すれば「円安・金利下げ・株高」到来と目論んだ市場関係者の「捕らぬ狸の皮算用」は大外れとなった。だが、今回の「シン・石破ショッ