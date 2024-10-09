パジャマ姿でトークする藤間爽子、桜井玲香、谷まりあ、北村優衣、木竜麻生 藤間爽子、桜井玲香、谷まりあ、北村優衣、木竜麻生、つづ井さんが８日、都内で行われたドラマ『つづ井さん』（10日木曜深夜０時59分〜読売テレビ・ドラマDiVE）放送直前！HAPPY記者会見に出席した。【動画】藤間爽子の顔芸が回を重ねるごとに進化したと語る桜井玲香。谷まりあは笑い止まらず本作は、デビュー作「腐女子のつづ井さん」に