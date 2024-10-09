○経済統計・イベントなど ０８：３０米・ジェファーソンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演 １０：２０日・６カ月物国庫短期証券の入札 １５：００独・貿易収支 ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２３：００米・卸売売上高 ２３：００米・卸売在庫 ※日・臨時国会会期末 ※日・衆議院解散 ※米・１０年物国債入札 ※韓国市場が休場 ○決算発表・新規上場など