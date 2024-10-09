８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円２０銭前後と前日に比べて２銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１６２円７２銭前後と同１０銭弱のユーロ高・円安だった。 この日の日本時間夕方には持ち高調整のドル売り・円買いに押されるかたちで一時１４７円３０銭台に軟化したが、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による大幅利下げ観測の後退などを背景