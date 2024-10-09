― ダウは126ドル高と反発、米経済のソフトランディング期待でハイテク株などに買い ― ＮＹダウ 42080.37 ( +126.13 ) Ｓ＆Ｐ500 5751.13 ( +55.19 ) ＮＡＳＤＡＱ 18182.92 ( +259.02 ) 米10年債利回り4.012 ( -0.015 ) ＮＹ(WTI)原油 73.57 ( -3.57 ) ＮＹ金 2635.4 ( -30.6 ) ＶＩＸ指数21.42 ( -1.22 ) シカゴ日経225先物 (円建て)39375 ( +415 ) シカ