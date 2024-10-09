ASEAN（東南アジア諸国連合）と日本や中国などが参加する一連の首脳会議が9日に開幕します。フィリピンなどと中国が領有権を争う南シナ海問題などが議論されます。ラオスで9日から始まるASEAN関連首脳会議では、南シナ海の領有権問題が主な議題です。中国からは李強首相が出席し、ASEAN諸国との非難の応酬が予想されます。内戦が続くミャンマー情勢については、4年ぶりにミャンマーから代表者が派遣されるなか、解決に向け