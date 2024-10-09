1995年生まれの女性芸能人は誰が人気なのでしょうか。芸能人・有名人の人気度や将来性について定期調査を行っている株式会社アーキテクト（東京都港区）が運営する『タレントパワーランキング supported by DmMiX』による「1995年生まれの芸能人人気ランキング」によると、「川口春奈」さんが1位に選ばれたそうです。同社は、一都三県在住の10〜60代男女4400人を対象に実施された調査をもとに、芸能人や有名人の「認知度（顔と名前
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