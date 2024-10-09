【NZ】 NZ中銀政策金利（10月）10:00 予想4.75%前回5.25%（NZ中銀政策金利) 【インド】 中銀政策金利（10月）13:30 予想6.5%前回6.5%（インド中銀政策金利) 【ユーロ圏】 ドイツ貿易収支（8月）15:00 予想183.0億ユーロ前回170.0億ユーロ（168.0億ユーロから修正）（貿易収支) 【米国】 MBA住宅ローン申請指数（09/28 - 10/04）20:00 予想N/A前回-1.3%