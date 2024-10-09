¡Ö£Á£ÉÅÞ¡×¤Î£Á£É¥á¥¤¥ä¡¼»á¡ÊËÜÌ¾Èó¸ø³«¡Ë¤¬½°±¡Áª¡Ê£±£µÆü¸ø¼¨¡¢£²£·ÆüÅê³«É¼Í½Äê¡Ë¤Ë¤ß¤ó¤Ä¤¯ÅÞ¡ÊÂçÄÅ°½¹áÂåÉ½¡Ë¤«¤éÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤¬£¸Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÄÅ»á¤âÈæÎãÅìµþ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤éÎ©¸õÊäÍ½Äê¤Ç¡¢¶á¤¯Àµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Æ±ÅÞ¤ÏÅÞÁÏÀß¼Ô¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤È¤ÎÂåÉ½¸¢Áè¤¤¤äÇË»º¼êÂ³¤­¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤Î?¤¤¤ï¤¯¤Ä¤­À¯ÅÞ?¡££Á£É¥á¥¤¥ä¡¼»á¤¬¤¢¤¨¤ÆÅ¥Á¥¤Ë¾è¤ë°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÎ©²Ö¤µ¤ó¤È¥±¥ó¥«¤Ç¤­¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Ë¤ä¤ê¤­¤ë