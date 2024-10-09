10月24日のプロ野球ドラフト会議でひと波乱、起こりそうだ。上位指名が確実視される超高校生スラッガー・森井翔太郎内野手（東京都桐朋高３年／右投左打）が、日本球界ではなくメジャーリーグにいきなり挑戦する可能性が出てきたからである。「桐朋高は都内でも有名な進学校。甲子園など全国大会には縁がありませんでしたが、森井の将来性は高く評価されています」（在京球団スカウト）今年の夏の甲子園大会予選では１回戦で消