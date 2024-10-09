自民党幹部との協議を終え、記者団に笑顔を見せる石破首相＝8日夜、東京・永田町の党本部石破茂首相は衆院解散の大義について「新しい内閣を信任してもらえるのか、主権者たる国民に問う」と説明する。1日の首相就任から8日後の衆院解散、26日後の衆院選投開票は、いずれも現行憲法下で最短。内閣支持率が比較的高い「ご祝儀相場」のうちに選挙を済ませようとする意図も透ける。首相は8日夜、所信表明演説や衆参両院の代表質問