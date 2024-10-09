アイカサのイメージ（相鉄提供）相模鉄道（横浜市西区）と傘のシェアリングサービス「アイカサ」を運営するＮａｔｕｒｅＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＧｒｏｕｐ（東京都）は、相鉄線全２７駅の改札口付近にレンタルスポット（傘立て）を設置した。全駅設置は、鉄道事業者として初。アイカサは、突発的な雨などの場合に駅や街で傘をレンタルでき、スポットに返却する仕組み。同線では２０２２年１１月の導入開始後、これまで４５カ