那智の滝をバックに落語会をアピールする（左から）桂枝曾丸さん、桂坊枝さん、熊野家三九郎さん＝9月、和歌山県那智勝浦町熊野古道で知られる世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」登録から20年を記念し、熊野をネタにした落語会が11月23日、和歌山県那智勝浦町の青岸渡寺で開かれる。那智の滝が望める同寺の信徒会館で、登録の年に五代目桂文枝さん（2005年死去）が残した創作落語「熊野詣」などが披露される。熊野詣は五代目