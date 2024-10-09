NY株式8日（NY時間16:23）（日本時間05:23） ダウ平均42080.37（+126.13+0.30%） S＆P5005751.13（+55.19+0.97%） ナスダック18182.92（+259.02+1.45%） CME日経平均先物39510（大証終比：+550+1.40%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発。一方、ＩＴ・ハイテク株に買い戻しが強まり、ナスダックは大幅高となった。米国債利回りの上げが一服していたことや、エヌビディア＜NVDA＞の上