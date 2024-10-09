度重なる負傷に苦しんだ昨季から一転、プレミアリーグで完全復活を遂げている日本代表MF三笘薫(ブライトン)だが、ここからは北中米W杯最終予選の大一番に全ての集中力を捧げるつもりだ。三笘は6日に行われたプレミアリーグ前節トッテナム戦(○3-2)で、ドリブル突破からの高精度クロスを連発し、0-2からの大逆転勝利に導いたばかり。合流初日の9日には報道陣からトッテナム戦に関する質問も向けられたが、「トッテナムも疲労が