現地10月10日に北中米ワールドカップ・アジア最終予選第３節のサウジアラビア戦に挑む日本代表が同８日、敵地ジッダで２日目のトレーニングを実施した。過去、アウェーでのサウジアラビア戦は、３戦３敗（スコアはいずれも０−１）と分が悪い。練習後の取材に応じた三笘薫は、その難敵の印象について、こう語った。【画像】サウジアラビア＆オーストラリアと対戦！W杯アジア最終予選で難敵との連戦に挑む日本代表招集メンバ