NY株式8日（NY時間15:03）（日本時間04:03） ダウ平均42076.41（+122.17+0.29%） ナスダック18150.49（+226.59+1.26%） CME日経平均先物39580（大証終比：+620+1.57%） 欧州株式8日終値 英FT100 8190.61（-113.01-1.36%） 独DAX 19066.47（-37.63-0.20%） 仏CAC40 7521.32（-54.70-0.72%） 米国債利回り 2年債 3.975（-0.020） 10年債4.035（+0.010） 30年債4.325（+0