【モデルプレス＝2024/10/09】Aぇ! groupの正門良規が8日、東京・渋谷のPARCO劇場で行われた主演を務めるパルコ・プロデュース 2024『Touching the Void タッチング・ザ・ヴォイド 〜虚空に触れて〜』のプレスコール及び開幕前会見に、共演の古川琴音、田中亨、浅利陽介、演出のトム・モリスとともに出席。登山家役で体作りに励んでいることを明かした。【写真】“標高約6,400m”の山を登る正門良規◆正門良規主演「Touching the V