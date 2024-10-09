NY株式8日（NY時間14:02）（日本時間03:02） ダウ平均42020.58（+66.34+0.16%） ナスダック18131.45（+207.55+1.16%） CME日経平均先物39505（大証終比：+545+1.38%） 欧州株式8日終値 英FT100 8190.61（-113.01-1.36%） 独DAX 19066.47（-37.63-0.20%） 仏CAC40 7521.32（-54.70-0.72%） 米国債利回り 2年債 3.962（-0.033） 10年債4.028（+0.002） 30年債4.315（+0.