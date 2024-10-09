NY株式8日（NY時間13:13）（日本時間02:13） ダウ平均41966.00（+11.76+0.03%） ナスダック18104.04（+180.14+1.01%） CME日経平均先物39540（大証終比：+580+1.47%） 欧州株式8日終値 英FT100 8190.61（-113.01-1.36%） 独DAX 19066.47（-37.63-0.20%） 仏CAC40 7521.32（-54.70-0.72%） 米国債利回り 2年債 3.967（-0.029） 10年債4.032（+0.006） 30年債4.320（+0.