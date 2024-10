ONE OR EIGHTが、初のドキュメンタリー・シリーズ『8ET ON YOURSELF』の「STAGEZERO #1」を、グループ名「ONE OR EIGHT」にかけて10月8日(火)に公開した。【写真をすべて見る】ONE OR EIGHTのメンバー今年の8月にデビューを果たしたONE OR EIGHT。デビュー曲である「Dont Tell Nobody」は、Billboard JAPANの「Heatseekers Songs」(8/28公開)で首位を獲得したほか、Spotifyの中で最も人気を誇る公式プレイリストの1つ「New Mus