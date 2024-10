【モデルプレス=2024/10/08】日本からデビューしたばかりのボーイズグループ・ONE OR EIGHT(読み:ワンオアエイト)初のドキュメンタリー・シリーズ「8ET ON YOURSELF」のエピソード1が10月8日、グループの公式YouTubeチャンネルにて公開された。【写真】ONE OR EIGHT、“これまで明かされていなかった”デビュー前修行◆ONE OR EIGHT、デビュー前のパフォーマンス修行公開「8ET ON YOURSELF -STAGE ZERO-」は、パフォーマンス修