NCT WISHが、日本1stアルバム『WISHFUL』を12月25日に発売することが決定した。今作には、NCT NEW TEAM(仮)としてのプレデビュー曲「Hands Up」、「We Go!」をはじめNCT WISHのデビューシングル「WISH (Japanese Ver.)」、「Sail Away (Japanese Ver.)」、さらに最新シングル「Songbird (Japanese Ver.)」、「Tears Are Falling (Japanese Ver.)」はもちろん、その他アルバムに向けて制作された新曲7曲を含む合計13曲を収録予定。