2024年にデビュー25周年を迎える倉木麻衣が10月6日(日)、東京・サンリオピューロランドにて開催中のショー<Wish me mellのChance for you>のアフタートークにサプライズ登場した。◆倉木麻衣 画像ウィッシュミーメルはサンリオの人気キャラクターで、そのおともだちのキャラクターとして倉木麻衣がモデルとなっている犬の女の子・マイマイも登場している。そんなウィッシュミーメルが主演を務めるショー<Wish me mellのChance f