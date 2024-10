『Aile The Shota Oneman Tour 2024 "odorimasenka"』2024.08.02(fri) Zepp Haneda BMSG所属のソロアーティスト、Aile The Shotaが8月2日(金)に東京・Zepp Hanedaにて、全国ツアー『Aile The Shota Oneman Tour 2024 "odorimasenka"』のファイナル公演を迎えた。 7月7日(日)の福岡公演を皮切りに、宮城、愛知、北海道、大阪、東京と全国6箇所を巡った本ツアー。東京公演のみDJのHIRORONにソロ・プロジェ