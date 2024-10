Mnetのボーイズグループサバイバル番組『ROAD TO KINGDOM:ACE OF ACE』が日本でも話題だ。【注目】『Road to Kingdom:ACE OF ACE』参加者とは?『ROAD TO KINGDOM:ACE OF ACE』は、実力と可能性を秘めたボーイズグループに再び焦点を当てる番組で、Mnet JAPANとABEMAを通じて韓国と同時に日本で放送されている。ABEMAは日本唯一の24時間放送のニュース専門チャンネルを含め、ドラマ、バラエティ、アニメ、スポーツなど、25チャ