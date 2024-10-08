¥ª¥«¥ë¥È¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÅÄÃæ½Ó¹Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄÃæ¤Ï¡ÖÅçº¬¤Î°Ùµ×»û¤µ¤ó¤Ç¥¯¥é¥à¥Ü¥ó¤Î¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Û¤¦¤í¤¯µ§Åø¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¯¥é¥à¥Ü¥ó¤Î¸¶ÅÄ°ê»Ò¡ÊÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Û¤¦¤í¤¯µ§Åø¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤¬Æ¬¾å¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÇ¾Æ¤­¤Î»®¡£¤³¤ÎÁÇ¾Æ¤­¤Î»®¤Ë¤â¤°¤µ¤òÃÖ¤¤¤Æ²Ð¤òÉÕ¤±Æ¬¤Ë¾è¤»¤ë¤ÈÆ¬ÄËÉõ¤¸¤ä¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Î¸æÍø±×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÅÄÃæ