11〜14日にG3「第10回大阪・関西万博協賛競輪全国都市緑化かわさきフェア開催〜川崎市制100周年記念〜」を開催する川崎競輪の担当者が8日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れ、大会をPRした。地元・神奈川勢は高松宮記念杯準Vの和田真久留（33）、青森で記念競輪初Vを果たしたばかりの佐々木真也（30）、ベテランの福田知也（42）、S級に昇級した金田涼馬（26）らが出場。遠征勢の諸橋愛（47＝新潟）、恩田淳平（34