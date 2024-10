【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■『三浦大知「球体」ライヴパフォーマンス in MYAF2024 supported by Art Brain Company』ライブ配信は10月13日17時スタート! 三浦大知が出演する、東京・天王洲にて開催となる国内最大級のアートとカルチャーの祭典『MEET YOUR ART FESTIVAL 2024』。その「球体」ライヴパフォーマンスが、MEET YOUR ART公式YouTubeにて生配信されることが発表された。