「Emoji Stats for Bluesky 🦋」はBluesky全体での絵文字登場回数を集計して言語別のランキング形式で確認できるウェブサイトです。言語別の絵文字使用傾向が分かって面白そうだったので、使ってみました。Emoji Stats for Bluesky 🦋https://emojistats.bsky.sh/上記のリンクをクリックしてEmoji Stats for Bluesky 🦋にアクセスすると、Bluesky全体の絵文字登場回数ランキングが表示されます。登場回数1位