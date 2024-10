シンガーソングライターのhitomi(48)がインスタグラムを更新。同年代に活躍した女性ボーカルとの2ショットが話題になっている。hitomiの投稿に登場したのは、音楽ユニット・Do As Infinityの伴都美子(45、熊本県山都町出身)。hitomiはDo As Infinityの25周年記念ライブに訪れたようで、「Do As Infinity25th Anniversary Liveに行ってきましたー!伴ちゃんの素晴らしい歌声!もちろん亮くんもギターが最高でした!2枚目は?ト