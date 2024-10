Microsoftは10月3日(米国時間)、「Locally saved Word files with capitalized file extensions or # in the title may be deleted after save - Microsoft Support」において、Wordを閉じる際にドキュメントファイルが削除される可能性があると報じた。原因は調査中とのことで、Wordの利用者に注意を呼びかけている。Locally saved Word files with capitalized file extensions or # in the title may be deleted after save - M