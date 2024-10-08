20世紀には10年ごとに平均余命(出生時の平均寿命)が3年延びる、爆発的な「寿命延長」がありましたが、21世紀には同様の寿命爆発が起きる可能性はかなり低いことを示す論文が発表されました。Implausibility of radical life extension in humans in the twenty-first century | Nature Aginghttps://www.nature.com/articles/s43587-024-00702-3Life expectancy is increasing at a slower rate this century - and it may be beca
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