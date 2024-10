歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ (31)が8日、インスタグラムを更新し、出産したことを発表した。きゃりーぱみゅぱみゅ、産休入り報告「マタニティーライフをしばし楽しみたい」きゃりーは赤ちゃんの写真とともに、「Welcome to the new world」(新しい世界へようこそ)、「I’ve been looking forward to meeting you!」(会うのを楽しみしていました)と英語でつづり、「産まれてきてくれてありがとう」(原文ママ)と喜びを明かし