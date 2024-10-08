おたけ（2022年10月撮影）日刊スポーツ

ジャンポケおたけ、斉藤慎二の書類送検受けコメント「正直まだ感情が...」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ジャングルポケットの斉藤慎二が警視庁に書類送検された件
  • おたけが8日にXを更新し、「心からお詫び申し上げます」と謝罪した
  • 「正直まだ感情が追いついてなくてどうしたらいいのか」と思いも記した
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