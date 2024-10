国際連合薬物犯罪事務所(UNODC)の東南アジア太平洋地域支部が、東南アジアにおける国際組織犯罪の脅威の変化についてのレポートを発表しました。これによると、2023年には東南アジアのサイバー詐欺による金銭的損失は最大370億ドル(約5兆4700億円)に達しており、ディープフェイク関連の犯罪が1530%増加したとのことです。Billion-dollar cyberfraud industry expands in Southeast Asia as criminals adopt new technologieshttps