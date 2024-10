韓国のSamsungは自社設計のチップ製造を行っているだけでなく、他社からの依頼を受けてチップを製造するファウンドリ事業も展開しています。このファウンドリ事業は近年多額の赤字を出しており、業績に悪影響を与えているとのことですが、Samsungの李在鎔会長はファウンドリ事業の切り離しに興味はないとロイターに語りました。Exclusive: Samsung Electronics says it is not interested in spinning off foundry business | Reut