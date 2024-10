Image: 任天堂 『Life is Strange』が、82%オフで買えますよ!現在、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeで、『Life is Strange Remastered Collection』が、82%オフの\986(通常価格5,478円)で買えるセールが行なわれています。期間は10月9日の23時59分まで。Life is Strange Remastered Collectionには、シリーズ第一作目の『Life is Strange』とその前日譚『Life is Strange: Befo