2024年11月の発売が予想されている記事作成時点では未発表のM4搭載MacBook Proを開封する動画を、ロシア人YouTuberが投稿しました。Apple’s next MacBook Pros might have leaked in Russia - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/10/7/24264707/apple-m4-macbook-pro-russia-leak-video問題の動画を投稿したのは、チャンネル登録者数1140万人のロシアで人気のテクノロジー系YouTubeチャンネル・Wylsacom。動画のタイトルは「