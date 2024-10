スウェーデン・カロリンスカ研究所のノーベル賞委員会が、マサチューセッツ大学のビクター・アンブロス教授とハーバード大学のゲイリー・ラブカン教授に2024年度のノーベル医学・生理学賞を授与すると発表しました。受賞理由は「マイクロRNA(miRNA)の発見と転写後遺伝子制御における役割に対して」です。Press release: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2024 - NobelPrize.orghttps://www.nobelprize.org/prizes/medici