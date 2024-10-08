noesArk(ノーエスアーク)は、金属アレルギー症状の出にくいバックルを使用した、特許取得済のベルトのズレを防止する『ZUREN』の新商品を、2024年10月11日(金)に発売します。 noesArk『ALL MAT BLACK ZUREN BELT』 商品名： ALL MAT BLACK ZUREN BELT価格： 3,980円→初回割引2,980円(10月20日まで自社ネットショップのみ)(税込み・送料込み)発売日： 2024年10月11日(金)発売地域： 全国、(アメリカAmazon販売中