現地時間の2024年10月7日、ロシアの国営メディア・全ロシア国営テレビ・ラジオ放送会社(VGTRK)が「前例のない」サイバー攻撃を受けたことを明らかにしました。Hacker attack disrupts Russian state media on Putin's birthday | Reutershttps://www.reuters.com/technology/cybersecurity/russian-state-media-company-hit-by-unprecedented-cyberattack-kremlin-says-2024-10-07/Сервисы ВГТРК подверглис