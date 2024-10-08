「SIUNAUS SWEETS」と「NPO法人 猫の森」のコラボ企画、生地はバター不使用・保存料無添加の身体に優しいドーナツを2024年9月22日(日)に販売中です。 『NPO法人 猫の森』×『SIUNAUS SWEETS』 猫の森ドーナツBOX  発売日： 2024年9月22日(日)種類： 猫の森ドーナツBOX(9個入り)価格： 3,500円(税込)内容： かわいい猫型ドーナツ9個入り素材： 生地はバター不使用・保存料無添加・合成着色料不使