ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！今回は、『PEANUTS』の「スヌーピー」フェイスボア半纏を紹介します☆ ベルメゾン「スヌーピー」フェイスボア半纏  価格：5,990円（税込）サイズ：M〜L、L〜LL重さ：約670ｇ（Mの場合）販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」 かわい