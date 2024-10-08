9月19日、米大リーグのマーリンズ戦で50号2ランを放つドジャース・大谷翔平選手。史上初の「50本塁打、50盗塁」を達成した＝マイアミ（共同）【ニューヨーク共同】米大リーグでオフに発表される主要表彰の日程をAP通信が7日報じ、大谷翔平（ドジャース）の2年連続での選出が有力視される最優秀選手（MVP）は、11月21日（日本時間22日）に発表されることが分かった。史上初の「50本塁打、50盗塁」を達成し、本塁打と打点の2冠に