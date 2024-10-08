高松北高校で練習する吉田泰造選手 佐賀県で行われている国民スポーツ大会のレスリング少年男子で、高松北高校3年の吉田泰造選手が優勝しました。 吉田選手は7日、本来の階級より10kg重い「グレコローマンスタイル92kg級」の決勝に出場。序盤にリードを許すも逆転し、最後はフォール勝ちで優勝を決めました。 吉田選手は、パリオリンピックのレスリングで香川県出身選手として初めて個人で金メ
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