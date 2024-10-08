第三者から提供された精子や卵子を使う不妊治療のルールを定める「特定生殖補助医療法案（仮称）」について、超党派の議員連盟（会長＝野田聖子・元総務相）は７日、最終案をまとめた。年内の法案提出を目指している。この日の議連総会で示された最終案では、子の「出自を知る権利」を巡り、精子・卵子の提供者や、医療を受けた夫婦とその子どもの情報は国立成育医療研究センターで１００年間保存すると規定。この治療で生まれ